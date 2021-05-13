Жителям Пермского края, которые получают льготу на оплату ЖКХ, нужно вновь подавать документы

В Пермском крае с мая возвращается прежний порядок получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Пермском крае с мая возвращается прежний порядок получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Об этом сообщает Министерство социального развития региона. Всем, у кого срок предоставления субсидии закончился 30 апреля 2021 года, нужно подать заявление и приложить все необходимые документы. В 2020 году в связи с пандемией льготы были продлены автоматически.

Заявление можно подать портал Госуслуг или в любом офисе МФЦ. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении принимает Центр социальных выплат и компенсаций Пермского края в течение 10 рабочих дней со дня получения заявления и всех документов.

Правилами предусмотрено, что при предоставлении заявления и документов с 1 по 15 число месяца субсидия предоставляется с 1 числа текущего месяца, а при предоставлении заявления и документов с 16 числа до конца месяца - с 1 числа следующего месяца. Например, для получения субсидии с 01.05.2021 заявление и все документы нужно подать с 16.04.2021 по 15.05.2021 включительно.

- Напоминаем, что получателям субсидии, в том числе тем, кому субсидия продлевалась автоматически, не позднее 10 рабочих дней со дня истечения срока предоставления субсидии необходимо предоставить документы или их копии, подтверждающие фактические расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, понесенные ежемесячно в течение срока получения субсидии, - поясняет директор Центра социальных выплат Наталья Субботина.

Телефон «горячей линии» 8-800-302-83-89 (в будние дни с 9.00 до 18.00). Задать вопрос Центру социальных выплат можно и в аккаунтах учреждения в социальных сетях https://vk.com/tsentr_vyplat и https://www.instagram.com/tsentr_vyplat_perm/.