«Люди, давя друг друга, ринулись напролом!» Очевидцы сообщают о сильном хлопке в автобусе на Камском мосту в Перми

Сильный хлопок в салоне прозвучал в этом автобусе. Фото: группа ВК "Мой город - Пермь!".

- На Камском мосту в автобусе 49 маршрута внезапно что-то взорвалось и возник резкий запах газа, - сообщил один из пользователей паблика ВКонтакте «Мой город – Пермь!». - Людей было много, их охватила паника и они стали панически покидать салон. Основная масса ушла пешком по Камскому мосту.

Пермяки стали живо обсуждать этот пост.

Aleksandr Lokhanin: "Техническое состояние общественного транспорта должны проверять каждый день перед выходом машины, так же, как и состояние водителей фельдшером.

Aleksandr Lokhanin: "Конечно, сейчас эксперты напишут, что не «взорвалось», а был хлопок. У меня другой ассоциации в ситуации не нашлось. Да, был очень сильный хлопок, но вся людская масса, давя друг друга, ринулась напролом".