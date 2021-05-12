Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия12 мая 2021 7:16

В Перми осудили двоих мужчин за кражу 5 миллионов рублей

В прокуратуре рассказали, каким образом они похитили деньги
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий
Суд приговорил каждого виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Суд приговорил каждого виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Перми двое местных жителей в мае 2016 года похитили со счета индивидуального предпринимателя 5 миллионов рублей. Сделали они это с помощью банковского программного обеспечения с ключами доступа к счетам клиентов крупных российских банков. Деньги перевели на банковские карты, которые потом обналичили деньги через банкоматы.

Злоумышленников вычислили и предъявили обвинение по статье «кража».

- Суд приговорил каждого виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает прокуратура Пермского края. - Кроме этого суд взыскал с виновных в полном объеме сумму причиненного ущерба.

ЧП