В Перми осудили двоих мужчин за кражу 5 миллионов рублей

Суд приговорил каждого виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Перми двое местных жителей в мае 2016 года похитили со счета индивидуального предпринимателя 5 миллионов рублей. Сделали они это с помощью банковского программного обеспечения с ключами доступа к счетам клиентов крупных российских банков. Деньги перевели на банковские карты, которые потом обналичили деньги через банкоматы.

Злоумышленников вычислили и предъявили обвинение по статье «кража».

- Суд приговорил каждого виновного к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщает прокуратура Пермского края. - Кроме этого суд взыскал с виновных в полном объеме сумму причиненного ущерба.