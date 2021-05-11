На Чайковской ТЭЦ-18 завершен плановый ремонт турбогенератора

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Пермский филиал «Т Плюс» завершил плановый текущий ремонт турбоагрегата №1 Чайковской ТЭЦ-18. Это первый этап масштабных работ по подготовке к новому отопительному сезону, которые запланировала компания. В результате, отопление и горячая вода будут поступать в квартиры чайковчан с более высоким качеством, гарантируя горожанам высокий комфорт в любых погодных условиях.

Также на турбоагрегате ЧТЭЦ-18 отремонтированы подшипники и муфты турбины для повышения надежности работы агрегата и продление сроков его дальнейшей работы. На текущий момент все испытания проведены, турбина находится в работе. Мероприятия реализованы сотрудниками Пермского филиала АО «ЭнергоремонТ Плюс».

Чайковская ТЭЦ-18 является основным источником тепла города Чайковский. Станция введена в эксплуатацию в 1978 году, установленная электрическая мощность составляет 200 МВт, установленная тепловая мощность — 466 Гкал/ч.