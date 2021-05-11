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Происшествия11 мая 2021 15:08

В Пермском крае женщина отсудила у управляющей компании полмиллиона рублей за травму

Несчастный случай произошел в Краснокамске
Анна Маркова
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В Краснокамске серьезно пострадала женщина, упав на скользких ступеньках.

В Краснокамске серьезно пострадала женщина, упав на скользких ступеньках.

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Краснокамске местная жительница обратилась в суд о взыскании морального вреда с управляющей компании. Днем женщина вышла из своего подъезда, поскользнулась на заледенелых ступеньках и упала. Она получила закрытую травму головы, перелом ребер и была госпитализирована в хирургическое отделение Краснокамской городской больницы.

Несчастный случай произошел из-за бездействия ООО УК «Пермтрансжелезобетон». Краснокамский городской суд Пермского края удовлетворил иск пострадавшей о компенсации морального вреда в размере 500 000 рублей.

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