В Пермском крае ищут женщину в синем платье, пропавшую 8 мая

Фото: группа Вконтакте Барда.Да | Интернет-журнал

В соцсетях Бардымского района распространяется информация о помощи в поисках пропавшей Акзигитовой Сании Назифовны.

52-летняя женщина ушла из дома 8 мая и вот уже вторые сутки о ее судьбе ничего не известно.

- Она пропала днем около 15.00 часов, - написали в соцсетях родственники. – В последний раз ее видели в селе Тюндюк, она направлялась в сторону Н-Казанки. Сания нуждается в медицинской помощи, поэтому всех, кто видел ее или знает ее местонахождение, просим позвонить по телефону 89048484700.

Пропавшая женщина была одета в синее платье, белую куртку и белый платок. На ногах - черные туфли.