«Повез туристов на сплав и пропал». В Пермском крае идут поиски мужчины

В Перми пропал Стародумов Николай Иванович.

В Перми волонтеры поискового отряда «Регион 59» сообщают, что пропал 71-летний Николай Иванович Стародумов. 7 мая днем он уехал из дома в Орджоникидзевском районе (ул. Академика Веденеева, 83) в сторону реки Вильвы. Мужчина повез на своем УАЗе «буханка» туристов на сплав. Автомобиль заметный - серого цвета с зелеными полосами, госномер К158АС 59 регион.

Николай Иванович был одет в камуфляжный костюм, черные ботинки и панаму камуфляжной расцветки.

«Уважаемые автомобилисты, возможно вы видели этот автомобиль или он попал на ваш видеорегистратор. Просим всех, кто располагает какой-либо информацией сообщить», - пишут волонтеры в социальной сети.

Телефон для связи 204-49-04 или 102.