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Общество8 мая 2021 18:34

В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 18 территориях

По одному заболевшему выявлено в 9 территориях
Анна Маркова
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Всего в Пермском крае с начала пандемии выявили 55242 заболевших.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявили 55242 заболевших.

Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена в 18 территориях за сутки, зафиксировано 95 новых случаев. Больше всего заболевших в Перми – 66. В 4 территориях COVID-19 трое заболевших: Пермский район, Чернушинский, Чусовской и Красновишерский округа.

По 2 случая в Большесосновском районе, Березниках, Сивинском и Александровском округах.

По одному заболевшему в 9 территориях. Это Губаха, Кунгур, Верещагинский, Суксунский, Лысьвенский, Соликамский, Осинский, чердынский округа, а также Кунгурский район.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявили 55242 заболевших.

Коронавирус в Перми и Пермском крае