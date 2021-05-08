В Пермском крае за сутки коронавирус выявили в 18 территориях

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявили 55242 заболевших. Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае коронавирусная инфекция обнаружена в 18 территориях за сутки, зафиксировано 95 новых случаев. Больше всего заболевших в Перми – 66. В 4 территориях COVID-19 трое заболевших: Пермский район, Чернушинский, Чусовской и Красновишерский округа.

По 2 случая в Большесосновском районе, Березниках, Сивинском и Александровском округах.

По одному заболевшему в 9 территориях. Это Губаха, Кунгур, Верещагинский, Суксунский, Лысьвенский, Соликамский, Осинский, чердынский округа, а также Кунгурский район.

Всего в Пермском крае с начала пандемии выявили 55242 заболевших.