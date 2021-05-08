«Очень страшно, когда вот так уходят из жизни». В Пермском крае нашли погибшим молодого человека

В Соликамске нашли погибшим мужчину.

В Соликамске местные жители микрорайона Боровск ужаснулись, увидев на вышке связи силуэт человека и вызывали полицию. На место приехали спасатели и правоохранители. Информация подтвердилась.

Фото ЧП появилось в социальной сети. В комментариях к нему соликамцы пишут: «Это очень страшно, когда вот так уходят из жизни, люди. Наверное нет от хорошей жизни». В Следственном комитете прокомментировали произошедшее.

- Проводится доследственная проверка, тело мужчины обнаружено без внешних признаков насильственной смерти, - сообщает СКР по Пермскому краю. - Следователи выезжали на место происшествия, проведен осмотр, назначены необходимые экспертизы, продолжают устанавливаться обстоятельства, приведшие к трагедии. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.