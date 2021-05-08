В Пермском крае стартовала всероссийская акция «Голос Победы»

Фото: "Единая Россия"

Сегодня, 8 мая, в 12 часов по московскому времени на улицах десятков российских городов одновременно началась акция «Голос Победы»

В столице Прикамья в это время проехал автомобиль с громкоговорителем, из которого прозвучал голос известного диктора времен Великой Отечественной Юрия Левитана с объявлением об окончании войны. А затем – песня «День Победы» в исполнении Льва Лещенко.

Так по инициативе партии «Единая Россия» Пермь присоединилась к всероссийской акции «Голос Победы». О ее старте объявил инициатор – художественный руководитель и главный дирижер Пермского губернского оркестра, Почетный гражданин Пермского края, участник предварительного голосования «Единой России» по выборам в Госдуму Евгений Тверетинов. Евгений Александрович возглавляет оркестр 45 лет. В ноябре этого года коллектив отметит 80-летний юбилей.

«Особо яркие песни всегда рождались в непростые времена для нашего государства, – подчеркнул он. – Это и стройки советского времени, и спортивные большие праздники, и конечно же, Великая Отечественная война. Народ отзывался на эти события своим творчеством, в которое вкладывал глубокую мысль и душу. Эти песни наполнены особой энергетикой. И если в моем детстве на каждой кухне стоял громкоговоритель, который настраивал нас на то или иное событие, то сегодня, к сожалению, такой связи нет. Поэтому важно напоминать – особенно молодежи – о легендарных событиях в жизни страны. Ведь по ним можно изучать нашу историю».

Напомним, голос Юрия Левитана стал символом военных лет. За четыре года войны он зачитал в эфире свыше двух тысяч сводок Советского информбюро. Гитлер даже объявил Левитана личным врагом номер один.

Фото: "Единая Россия".

И сегодня, как и 76 лет назад, легендарный диктор снова сообщил гражданам огромной страны долгожданную и радостную новость, ради которой они «дни и ночи вели трудную битву». После этого из громкоговорителя прозвучал «День Победы» в исполнении Льва Лещенко. Депутаты всех уровней, сенаторы, а также участники предварительного голосования партии «Единая Россия» присоединились к нему в городах и поселках страны и также исполнили эту песню.

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края: «Для меня, моих сверстников, а также людей старшего поколения голос Левитана – это голос Победы! Это голос освобождения, голос свободы! Слезы наворачиваются на глаза, когда слышишь эту фразу: «Фашистская Германия капитулировала. Великая Отечественная война закончилась безоговорочной победой Советского народа». Эти несколько минут создают атмосферу причастности каждого жителя нашей страны к великому общему празднику».

Подпеть исполнителю и принять участие в акции имели возможность также и все желающие, независимо от того, где их застала песня, дома или на улице.