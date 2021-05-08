В Перми произошел серьезный пожар в частном доме

В Перми 8 мая произошел крупный пожар в микрорайоне Костарева. Фото: Иван Макеев

В Перми 8 мая произошел крупный пожар в микрорайоне Костарева. Об этом сообщает МЧС по Пермскому краю. Звонок спасателям поступил в 13.44, загорелся частный дом по улице Брянской.

Когда пожарные приехали на место горела крыша дома. Площадь пожара сотсавила 300 кв метров.

- Пострадавших и погибших нет, - сообщает МЧС по Пермскому краю. - Пожар локализован. В тушении принимают участие 37 человек и 13 единиц техники. - Сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю начата проверка по факту пожара. Обстоятельства и причина устанавливаются.