В Пермском крае 95 новых случаев коронавируса за сутки

Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае достигло 55 242. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Пермском крае за минувшие сутки коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 95 жителей. Из них 14 человек госпитализировали, остальные лечатся амбулаторно.

Среди заболевших 9 детей. В Роспотребнадзоре сообщают, что самое большее число заболевших – 23 человека, в возрасте от 50 до 64 лет. Также коронавирус выявили у 22 жителей региона в возрасте от 15 до 29 лет. Общее число заболевших с начала пандемии в Пермском крае достигло 55 242.

Скончались за сутки 9 пациентов с коронавирусом, на лечении в больничных палатах остаются 599 человек.