В Перми изменятся движение нескольких автобусов 15 и 16 мая

В Перми с 15 мая до 5.00 17 мая будет временно закрыт сквозной проезд по улице Пушкина. Фото: Василий Вахрин

В Перми с 15 мая до 5.00 17 мая будет временно закрыт сквозной проезд по улице Пушкина. Это связано с капитальным ремонтом Комсомольского проспекта от улицы Монастырской до улицы Чкалова. Движение нескольких автобусных маршрутов будет изменено. Об этом сообщает департамент транспорта администрации Перми.

№3, 4, 30, 32, 36, 55, 67, 77 в направлении Центрального рынка будут следовать по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина - далее по маршрутам.

В направлении от Центрального рынка - по улице Пушкина, Комсомольскому проспекту, улице Революции, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина и далее по маршрутам следования;

№1, 19, 45, 59, 74 в направлении Центрального рынка будут идти по Комсомольскому проспекту, улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту, улице Пушкина - далее по маршрутам следования. В направлении от Центрального рынка - без изменений.