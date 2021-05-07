В Перми закроют проезд в тоннеле на улице Дзержинского

Ремонтные работы начнутся 22 мая и продлятся до начала июля. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Перми с 22 мая до 3 июля будет закрыт проезд для транспорта по улице Дзержинского в тоннеле между улицами Дзержинского и Вишерской. Там проведут плановый ремонт трамвайных путей.

В МКУ «Пермблагоустройство» рассказали, что подрядная организация демонтирует трамвайные пути, будет сделано новое основание, верхние строения с рельсошпальной решеткой, а также установят покрытие из бетонных плит.

Объезд закрытого участка возможен по улицам Дзержинского, Окулова, Локомотивной, Барамзиной.