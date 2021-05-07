Прогноз погоды с 7 по 9 мая в Пермском крае

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет только радовать. Фото: Анна Маркова

В Пермском крае в ближайшие дни погода будет только радовать. Солнце прогреет воздух до 22 градуса. Синоптики обещают нам дни без дождей. По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 7 мая ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер ночью западный, юго-западный, днем юго-западный, южный 5–10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью 0,+5º, в горах и низинах до –5º, днем 17–22°.

8 мая в основном будет облачно, но осадков не ожидается. Ветер будет западный, юго-западный 4-8 м/с. Температура воздуха ночью +3,+8º, днем 8–17º.

В День Победы, 9 мая, осадков также не ожидается. Ветер южный 3–9 м/с. Температура воздуха ночью +1,+6º, днем 15–21º.