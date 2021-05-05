В Пермском крае 19-летний парень разбил стеклянную бутылку об голову пенсионерки

Подозреваемый. Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

В Пермском крае юноша разбил об голову пенсионерки бутылку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Накануне в селе Черная в Краснокамске в дом к 67-летней пенсионерке пришли молодые люди и стали вместе пить алкоголь. В какой-то момент 19-летний гость набросился на женщину, начал избивать, а потом ударил стеклянной бутылкой по голове. При этом молодой злодей требовал отдать ему пенсию, которую на днях получила женщина.

- Несмотря на разницу в возрасте, потерпевшей удалось вырваться из рук обидчика. Пенсионерка выбежала из дома и спряталась у своей соседки, откуда и вызвала бригаду скорой помощи. Налетчика задержали и доставили в дежурную часть. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье – «Разбой». Сам задержанный заключен под стражу. Расследование дела продолжается, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю.