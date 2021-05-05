Мать сбитого насмерть 35-летнего пермяка: Многие хотели бы посмотреть в глаза водителю

Погибший Сергей. Фото с лчиной страницы мужчины ВКонтакте

Ночью 1 мая в Кировском районе Перми в районе дома по улице Гальперина, 31 насмерть сбили 35-летнего мужчину. Водитель смертельного ДТП скрылся с места преступления. Полицейские изучили записи с камер наружного видеонаблюдения и вскоре задержали 42-летнего жителя краевого центра, который рассказал полицейским обстоятельства происшествия.

Место ДТП. Фото: Подслушано Крым / Пермь микрорайон Крым

Погибшим оказался 35-летний пермяк Сергей. Как рассказала мама погибшего, он был военным.

- Сережа был ветераном боевых действий, два раза был в Чечне, - рассказывает мама погибшего Наталья. - Он был добрым, веселым, общительным и отзывчивым, всегда был рад помочь другим, часто и смешно шутил, всегда поднимал мне настроение. Мой сын помогал мне строить дом и мечтал о своем, у него уже и проект почти готов был. У Сережи осталось дочь, ей 8 лет, она учится во втором классе.

Мама погибшего мужчины и его друзья не понимают, почему водитель решил покинуть место аварии.

- Многие хотели бы посмотреть ему в глаза, почему он не вызвал скорую или сам не оказал хоть какую-то помощь? - задается вопросом Наталья.

Сегодня, 5 мая, родные и близкие простятся с Сергеем.

По факту автоаварии возбуждено уголовное дело. Водителю может грозить до 7 лет тюрьмы.