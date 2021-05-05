В Пермском крае 102 новых случая заражения COVID-19

Фото: permkrai.ru

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о заболеваемости коронавирусом в Пермском каре. За минувшие сутки в регионе выявлено 102 новых случая заражения COVID-19: 23 человека проходят лечение в больницах, 79 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

- Из 102 новых инфицированных 42 - мужчины, 60 – женщины, среди заболевших 5 детей. Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 54 958.