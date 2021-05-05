В Перми перекроют участок дороги на улице Петропавловской

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С 12 мая до 6 июля в Перми закроют движение для всех видов транспорта на участке улицы Петропавловской от Газеты Звезда до Сибирской. Как сообщили в администрации Перми, перекрытие дороги связано с ремонтными работами на теплосетях.

- Работы будет выполнять ООО «Теплосберегающая компания». Подрядчику поручено обеспечить расстановку соответствующих знаков, - сообщили в мэрии.

Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут. Объехать закрытый участок можно по улицам Ленина и Советской.