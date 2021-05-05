Стало известно, когда в Перми закончится отопительный сезон

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Мэр Перми Алексей Дёмкин подписал постановление о прекращении подачи тепла в квартиры пермяков с 7 мая. С этого момента энергетики должны приступить к последовательному отключению тепла.

Ранее планировалось, что отопление начнут отключать не раньше 11 мая, но так как в городе уже установилась теплая погода, принято решение завершить отопительный сезон 2020-2021 7 мая. Управляющие компании и руководители ТСЖ обязаны информировать жильцов об окончании подачи отопления. При этом всем поставщикам тепла рекомендовано обеспечить возможность подачи тепла в учреждения социальной сферы в случае понижения температуры воздуха ниже +8 градусов.

- Коммунальные службы уже приступили к подготовке к следующему отопительному сезону. Учреждения образования, здравоохранения, управляющие компании и ТСЖ формируют графики проведения ремонтных работ. Сразу же после перевода объектов генерации, насосных станций и ЦТП в летний режим работы теплоэнергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка теплопроводов на механическую плотность и прочность, необходимая для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики «опрессовок» согласованы и направлены ресурсоснабжающими организациями в районные администрации, УК и ТСЖ, - сообщили в пресс-службе администрации Перми.