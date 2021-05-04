Новые заболевшие коронавирусом обнаружены в 13 территориях Прикамья

Всего с начала пандемии в Пермском крае было выявлено 54 856 жителей с коронавирусной инфекцией. Фото: архив "КП"

По данным на 4 мая 2021 года за минувшие сутки в Пермском крае было зафиксировано 100 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшие обнаружены в 13 территориях региона.

- Больше всего жителей с COVID-19 выявлено в Перми – 62, - сообщили в краевом оперштабе. - В Краснокамском городском округе инфекция диагностирована у девяти человек. В Нытвенском и Соликамском округах выявлено по шесть человек с COVID-19, в Чусовском округе – пять, в Добрянском – четыре. В Лысьвенском округе за сутки прибавилось два случая заражения вирусом.

По одному заболевшему зафиксировано в шести территориях Пермского края. Это Пермский район, Березники, Частинский, Сивинский, Оханский и Карагайский округа.

Всего с начала пандемии в Пермском крае было выявлено 54 856 жителей с коронавирусной инфекцией.