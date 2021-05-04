В «красные зоны» в Пермском крае доставили препарат от коронавируса на 69 миллионов рублей

Фото: пермский краевой Минздрав.

- В медорганизации региона поступили 1600 упаковок лекарственного препарата «Олокизумаб» (Артлегия), - сообщили в министерстве здравоохранения Пермского края. - Лекарство общей стоимостью 69 млн рублей предоставлено его изготовителем «Р-фарм» в рамках благотворительности. Поступившая партия рассчитана на лечение 1600 человек.

По данным клинических испытаний, это лекарство эффективно при тяжелых и среднетяжелых формах протекания коронавирусной инфекции. Специфическая терапия позволяет врачам справиться с цитокиновым штормом, либо предупредить его начало.

- Идеального лекарства от ковида, к сожалению, еще не создали. И этот препарат рекомендован далеко не всем, но в ряде случаев позволяет предупредить возможные осложнения и помогает пациентам быстрее выздороветь, - уточняет начальник управления по организации лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Пермского края Елена Струева.

Врачи начали применять препарат при оказании помощи больным COVID-19 с осложненными формами заболевания.