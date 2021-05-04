Полицейские в Пермском крае спасли мужчину из горящей квартиры

Майор полиции Сергей Чупахин и лейтенант полиции Михаил Шишкин предотвратили трагические последствия пожара.

В Березниках сотрудники отдельной роты ДПС ГИБДД во время несения службы спасли из горящего дома человека. ЧП произошло в конце апреля в одной из квартир многоэтажного дома. Во время патрулирования территории полицейские заметили дым, идущий с балкона второго этажа.

Майор полиции Сергей Чупахин и лейтенант полиции Михаил Шишкин позвонили в дежурную часть, а сами вычислили квартиру, где горел балкон, и кинулись туда.

- В жилом помещении находился мужчина, сотрудники ДПС вывели его на лестничную площадку, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - После этого с помощью подручных средств и воды оперативно потушили возгорание до приезда пожарных. Выяснилось, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

В результате грамотных действий сотрудников полиции удалось предотвратить трагические последствия, спасти жизнь владельца квартиры и его имущество.