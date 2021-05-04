В Перми полицейские нашли пропавшего ребенка

Полицейские около часа искали пропавшего в Перми ребенка, и нашли его живым. Фото: архив "КП"

3 мая вечером в Перми искали пропавшего девятилетнего ребенка. Мальчик потерялся во время прогулки в одном из дворов на улице Ласьвинской в Кировском районе города.

Обеспокоенные родители пытались искать сына самостоятельно, но не смогли и в 18.44 обратились в отдел полиции.

В район исчезновения мальчика выдвинулись патрули, сотрудники полиции искали пропавшего ребенка и около 20.00 поиски были закончены. Пропавший мальчик нашелся. Он был в удовлетворительном состоянии, ребенка передали родителям, проводится проверка.