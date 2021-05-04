Пермь
Еще
Радио
Пермь
Еще
Радио
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия4 мая 2021 15:59

В Перми возле мебельной фабрики тушили пожар

Возгорание в бытовке началось из-за электрообогревателя
Алена ОВЧИННИКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Погибших и пострадавших удалось избежать.

Погибших и пострадавших удалось избежать.

Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Накануне в Перми пожарным удалось потушить возгорание возле мебельной фабрики на улице Соликамской.

- 3 мая в 20.30 в дежурную часть поступило сообщение о горении в бытовке возле мебельной фабрики на улице Соликамской, - рассказали «КП»-Пермь» в МЧС. – В металлической бытовке на улице Соликамской, 269, площадь которой 12 квадратных метров загорелся электрический обогреватель. Площадь возгорания составила один квадратный метр. Погибших и пострадавших удалось избежать.

Уже установлена причина возгорания – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.

ЧП