100 новых заболевших COVID-19 обнаружено в Пермском крае

С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 54 856 человек. Фото: архив "КП"

4 мая 2021 года в Пермском крае было выявлено 100 новых случаев заражения COVID-19.

- 13 человек проходят лечение в больницах, 87 – лечатся амбулаторно на дому под наблюдением врачей, - сообщили в региональном Минздраве. - Среди 100 новых инфицированных 42 мужчины, 58 – женщин и шесть детей.

Из взрослых, тех, кому от 15 до 29 лет – 7 человек, от 30 до 49 лет – 29 человек, 34 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Пермском крае достигло 54 856 человек.