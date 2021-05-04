До 70 метеоров в час будут влетать в земную атмосферу утром 5 мая. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

5 мая пермяки смогут наблюдать метеорный поток Аквариды. Красивое небесное явление будет видно при условии ясной погоды.

- Аквариды – один из самых ярких и активных метеорных потоков, - рассказали в пермском планетарии. - Еще его называют Майскими Акваридами, так как наибольшая активность выпадает на начало мая, а наблюдают его с 19 апреля по 28 мая.

Пик активности Акварид приходится на время с 06.00 до 07.00 утра 5 мая. В это время можно наблюдать до 70 метеоров в час. Они влетают в земную атмосферу со скоростью 66 км/ч и оставляют на рассветном небе красивые яркие росчерки. Наблюдать η-Аквариды лучше всего ранним утром подальше от города.