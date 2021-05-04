Ночью в Перми 18-летний байкер врезался в столб

Фото с места происшествия: группа ВКонтакте "ЧП ДТП Пермь".

Ночью 4 мая сотрудники ГИБДД увидели на улице Революции в Перми водителя на мотоцикле. У транспортного средства не было регистрационных номеров. Полицейские поехали за ним, требуя остановиться.

- Это случилось в пятом часу ночи на улице Революции, где со стороны улицы Островского в направлении бульвара Гагарина, двигался мотоцикл без регистрационных номеров, - сообщили «Комсомольской правде»-Пермь» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – За рулем находился 18-летний водитель, он не справился с управлением и совершил наезд на опору светофора.

Сотрудники ГИБДД вызвали на место бригаду скорой помощи. Пострадавшему оказали разовую медицинскую помощь. Выяснилось, что юноша управлял мотоциклом без водительских прав, документов на двухколесный транспорт у него тоже не было. От прохождения медицинского освидетельствования на состоянии опьянения он отказался.

На пермяка возбудили сразу несколько административных дел.