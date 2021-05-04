«Примут участие 15 единиц техники». Репетиция Парада Победы прошла в Перми

Фото с репетиции Парада Победы в Перми: пресс-служба Пермского института ФСИН России.

3 мая в Перми прошла репетиция Парада Победы войск пермского военного гарнизона, который состоится в Перми 9 мая в честь 76 годовщины со дня окончания Великой Отечественной войны. На плацу были развернуты парадные расчеты и знамена семнадцати колонн, принимающих участие в Параде. В торжественном марше прошли более 1000 человек.

Фото с репетиции Парада Победы в Перми: пресс-служба Пермского института ФСИН России.

- В этом году из-за коронавирусных ограничений Парад пройдет в Пермском институте Федеральной службы исполнения наказаний, - сообщили в пресс-службе Пермского института ФСИН России. - Выбор места проведения Парада Победы в Перми связан с ограничительными мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

На Парад Победы будут приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла и почетные граждане города Перми. Планируется прохождение пятнадцати единиц военной техники, стоящей на вооружении правоохранительных органов и вооруженных сил России.