В Перми сотрудник охранного агентства ограбил на улице мужчину

Охраннику грозит до четырех лет лишения свободы. Фото: архив "КП"

Нелепая ситуация произошла в Перми в минувшие сутки. Один пермский охранник попал в СИЗО по подозрению в грабеже.

Преступление произошло в Кировском районе Перми на улице Автозаводской. Ранним утром 3 мая потерпевший 28-летний пермяк обратился в полицию и сообщил, что неизвестный похитил у него на улице сотовый телефон и 15 тысяч рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность грабителя была установлена, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Им оказался 37-летний сотрудник одного из охранных агентств. Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».