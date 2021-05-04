«Ушла из дома в три ночи». В Перми ищут пропавшую женщину

Фото: поисковый отряд им. Ирины Бухановой.

Поздно вечером в понедельник, 3 мая, в Перми было объявлено о срочных поисках 82-летней Валентины Тимофеевны Губиной. Пенсионерка вышла их своего дома на улице Снайперов, 8 в три часа ночи 3 мая. С тех пор о ее местонахождении ничего не было известно.

- Срочный сбор на поиски, прямо сейчас, - написали на своей странице ВКонтакте волонтеры пермского поискового отряда им. Ирины Бухановой поздно вечером 3 мая.

Но ночные поиски оказались безрезультатны. Поиски пожилой женщины продолжаются. Если вам что-либо известно о пропавшей женщине, позвоните в полицию или волонтерам по телефону (342) 204-49-04.

Приметы: рост 162 см., худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Была одета: бежевая куртка, серый вязаный берет, черные брюки, черные ботинки.