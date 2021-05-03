«Я видела мужчину в маске». В Пермском крае молодая девушка зарезала родственников, у которых жила

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В кунгурской пятиэтажке по улице Красногвардейцев 27 апреля произошло двойное убийство. Утром в квартире были обнаружены трупы семейной пары – 69-летнего мужчины и его 70-летней супруги - с многочисленными ножевыми ранениями. Жившая у них 23-летняя родственница сообщила соседям, что видела в подъезде мужчину в маске, который вышел из дома быстро скрылся.

Но в ходе расследования уголовного дела девушка призналась, что сама зарезала своих родственников – «на почве личной неприязни».

- Обвиняемая дала признательные показания, детально сообщив во время допроса обстоятельства совершенного ей преступления, подтвердив их во время проверки показаний на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СКР.

По данным нашего источника, пожилые супруги не одобряли образ жизни молодой родственницы. И утром, после ее возвращения домой, разгорелась ссора, завершившаяся двойным убийством.

Девушка арестована. В Кунгурском межрайонном следственном отделе продолжается расследование уголовного дела.