В Пермском крае сняли на видео лося, бегающего по территории завода

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Видео с лосем, мечущимся по территории Чусовского металлургического завода, выложили в группе ПЧ | Подслушано Чусовой.

В комментариях пользователи недоумевают, как дикое животное оказалось на закрытой территории:

"Как он туда мог попасть? Вроде везде забор", "Да там и раньше разная живность бегала, лично видел лис несколько раз, зайца, но вот лось это что-то новенькое", "Кто бы мог подумать, что дойдет до такого зоопарка, на территории когда-то процветающего предприятия", - пишут чусовляне.

В Минприроды Пермского края рассказали, что при встрече с лосями и другими дикими животными к ним нельзя приближаться, не следует пугать их или раздражать. Следует позвонить в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) по телефону 112, ее сотрудники вызовут соответствующих специалистов.