«Споют в Храме Христа Спасителя». Пермский хор примет участие в Московском Пасхальном фестивале

Фото: Пермская филармония

Уральский государственный камерный хор Пермской краевой филармонии примет участие в Московском Пасхальном фестивале. Пермский коллектив пригласил лично руководитель фестиваля, народный артист России Валерий Гергиев.

Московский Пасхальный фестиваль отмечает свой 20-й юбилей. Концерты всемирно известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов пройдут на центральных концертных площадках Москвы и регионов России..

3 мая Пермский хор торжественно откроет хоровую программу фестиваля в Храме Христа Спасителя. Он исполнит духовные сочинения Павла Гребенщикова, Александра Никольского, Георгия Извекова, Георгия Свиридова, Дмитрия Бортнянского.

4 мая пермяки выступят в Воскресенском кафедральном соборе Твери. А 5 мая концерт пройдет в московском Центре творческого развития и музыкально-эстетического образования детей и юношества «Радость».