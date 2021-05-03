«Молотов. Война за партой». Как пермские школьники и студенты учились в годы Великой Отечественной

Доцент Д.К. Сурков читает лекцию по химии. Фото из архива ПГГПУ

12 мая в Историческом парке «Россия – моя история» (ул. Монастырская, 2, к.1, Речной вокзал) открывается выставка «Молотов. Война за партой» (6+). Она рассказывает о молотовских и эвакуированных учебных заведениях, жизни учащихся и преподавателей в военные годы.

- Сохранившиеся старые фотографии и документы показывают тяжелейшие условия, в которых приходилось жить и учиться молодому поколению военных лет, когда одной из основных причин пропуска занятий было отсутствие одежды и обуви, - рассказали организаторы.

Помимо учебы школьники и студенты помогали приближать Победу: собирали средства для фронта, работали на заводах и в полях, помогали раненым, детям фронтовиков. А в свободное время успевали ходить в театр, смотреть кино, слушать лекции, участвовать в художественной самодеятельности.

Вход на выставку свободный.