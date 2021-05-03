"Опять рост": в Пермском крае 103 новых случаев коронавируса

. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор опубликовал новые данные о заболевании коронавирусом в Пермском крае. За минувшие сутки было выявлено 103 новых случая заражения COVID-19 (накануне зафиксировали 102 случая, то есть опять наблюдается рост). Общее количество инфицированных составило 54 756.

В числе 103 новых инфицированных семеро детей. Из взрослых: от 15 до 29 лет – 13 человек, от 30 до 49 лет – 25 человек, 34 в возрасте 50-64 и 24 человека старше 65 лет.

Из вновь заболевших в больницы направлено 16 человек, остальные 87 лечатся дома. Всего в больницах находятся 627 пациентов с коронавирусом.

Выздоровели за минувшие сутки 55 человек, умерли – 10 инфицированных.

По данным Министерства здравоохранения Пермского края прививку от ковида сделали 176 248 жителей. Из них 107 557 полностью завершили курс иммунизации – им введены первый и второй компоненты вакцины. Всего на территорию Пермского края поступило 188 292 комплекта вакцины от коронавирусной инфекции.