В Перми на Компросе изменится движение транспорта

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Со вторника, 4 мая на Комсомольском проспекте в Перми автомобили смогут ездить по полосам, выделенным для движения общественного транспорта. Это касается участка Компроса от улицы Полины Осипенко до улицы Революции. Ранее в связи с проведением капитального ремонта улицы было запущено движение всех видов транспорта по выделенке на участке от улицы Пушкина до улицы Революции.

- Теперь автомобилисты будут двигаться по выделенным полосам на всем протяжении ремонтируемого участка – от улицы Пушкина до улицы Полины Осипенко, - рассказали в МКУ «Пермблагоустройство».- Это сделано для увеличения пропускной способности улицы, проезжая часть которой временно заужена из-за ремонтных работ. Подрядчик обеспечил расстановку соответствующих знаков.