В Пермь прибывает «Поезд Победы»

Фото: пресс-служба УТ МВД России по УрФО

В понедельник , 3 мая, на станцию Пермь-1 прибудет ретро-состав - «Поезд Победы». Это настоящий паровоз с вагонами, сохранившимися со времен войны. Его создали на Свердловском отделении РЖД в память о героях Великой Отечественной войны. Среди участников боевых сражений и тружеников тыла Прикамья были десятки тысяч железнодорожников.

- Во время стоянки поезда на станциях все желающие могут также посетить уникальный паровоз и вагон-теплушку, пройти экскурсию по санитарному вагону, в котором во время войны прямо в пути оперировали раненых, а также прокатиться на ретро-поезде, - рассказали в пресс-службе прикамской транспортной полиции.

3 мая с 10.00 до 14.00 поезд будет находиться на станции Пермь-1, откуда отправится на станцию Чусовская. Там он будет стоять 4 мая с 12.00 до 16.00.

Далее эшелон отправится на восток - в Свердловскую область.