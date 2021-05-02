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Общество2 мая 2021 17:09

Юный пермский хоккеист на ЧМ-2021 умудрился забросить шайбу в «девятку», стоя за воротами

Комментаторы пришли в восторг от мастерского гола в стиле «лакросс»
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Немецкий голкипер не в силах был отразить бросок пермяка. Скриншот видео.

Немецкий голкипер не в силах был отразить бросок пермяка. Скриншот видео.

16-летний нападающий из пермского «Молота» Матвей Мичков защищает честь России в составе сборной на ЧМ-2021 среди юниоров.

В матче со сборной Чехии он забил невероятный гол – стоя за воротами соперника, поднял шайбу на клюшку и перебросил ее под самую перекладину.

Это уже не первый его гол в стиле «лакросс» на этом чемпионате. Точно так же Матвей забросил шайбу в ворота сборной Германии. Чем вызвал восторженные возгласы телекомментаторов.

Юный пермский спортсмен становится восходящей звездой российского хоккея. Авторы телеграмм-канала «Пермская тележка», разместившие видео с красивым голом пермяка, напоминают, что в минувшем сезоне Молодежной хоккейной лиги Матвей Мичков набрал 56 очков, побив бомбардирский рекорд Никиты Кучерова среди игроков до 17 лет.