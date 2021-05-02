Записывать на акцию «Бессмертный полк» в Прикамье начнут с 7 мая

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- В 2021 году Бессмертный полк пройдет дома, - еще раз напомнили члены прикамского оргкомитета «Бессмертного полка». - Это не значит, что мы не сумеем почтить память наших отцов, дедов, прадедов, матерей, бабушек, солдат и тружеников тыла – участников той великой войны.

Как принять участие в Бессмертном полке?

Для этого нужно создать семейный архив памяти – записать историю про ваших ветеранов в Народную летопись на сайте moypolk.ru.

С 7 мая - опубликуйте историю о своем солдате (труженике тыла) в социальных сетях, отметив ее хештегом #СтройБессмертногоПолка. Все эти истории попадут в ленту трансляции на сайте Полка.

- И, конечно же, соберите близких за одним столом, вспомните вместе своего героя, расскажите о нем своим детям, - советуют организаторы.

Об этих и других вариантах участия читайте подробнее на сайте: karta.moypolk.ru

#СтройБессмертногоПолка