В Перми рассказали, в каких домах в первой половине мая 2021 года не будет воды

Так, а где вода? Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В первой половине мая в Перми запланирован ремонт водоводов. Поэтому даже в майские каникулы во многих пермских многоэтажках «пересохнут» краны. Смотрим, не попал ли ваш дом в график отключения водоснабжения, который опубликовали в компании «Новогор Прикамье».

Сегодня, в воскресенье, с 10.00 2 мая до 10.00 3 мая воду отключат в домах на следующих улицах:

- Качалова 35, 37;

- Комбайнеров, 38;

- Космонавта Беляева, 18;

- Мира, 53, 55;

- Нефтяников, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 28, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 8А, 9;

- Одоевского, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 46.

С четверга, с 10.00 6 мая до пятницы, до 10.00 7 мая воды не будет в домах по таким адресам:

- Желябова, 11/2, 14;

- Комиссара Пожарского, 10, 11а, 11б, 12, 12/2, 13, 14, 17а, 19;

- проспект Парковый, 22/2, 24, 25д, 26, 26а, 27а, 28, 28а, 30/1, 30/2, 32, 34, 36, 36а;

- Подлесная, 17, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 27/1, 27/2, 29.

В четверг через неделю, 13 мая с 9.00 до 15.00 пересохнут краны в домах на улицах:

- Дениса Давыдова, 10, 11, 12, 13, 15, 17;

- Шоссе Космонавтов, 197А;

- Мира, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 108, 110, 112, 114.

Все работы по ремонту водоводов в Индустриальном районе Перми были запланированы заранее.