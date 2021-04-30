В Перми 1 мая изменится движение автобусов из-за эстафеты

1 мая автобусы в центре Перми будут ходить иначе. Фото: Василий Вахрин

В Перми 1 мая пройдет легкоатлетическая эстафета «Звезда». В связи с этим с 10.00 до 15.00 некоторые автобусные маршруты изменятся, автомобилисты не смогут проехать по следующим улицам:

– обе стороны Комсомольского проспекта от улицы Пушкина до дома №67 по Комсомольскому проспекту;

– улица Краснова от улицы Пушкина до улицы Газеты Звезда;

– улица Революции от улицы Куйбышева до улицы Газеты Звезда;

– улица Тимирязева от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда;

– улица Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до улицы Пионерской;

– улица 1-ая Красноармейская от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда;

– улица Полины Осипенко от улицы Пионерской до улицы Газеты Звезда.

Автобус №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» в прямом и обратном направлениях будет следовать по улицам Белинского, Куйбышева, Пушкина с организацией заезда в прямом направлении на Комсомольскую площадь и далее по маршруту следования.

Автобус №19, №59, №74 в прямом и обратном направлениях будут идти по улицам Героев Хасана, Белинского, Куйбышева, Пушкина с организацией заезда в прямом направлении на Комсомольскую площадь и далее по маршрутам.

Автобус №45 в обе стороны пойдет по улицам Куйбышева, Пушкина и далее по маршруту следования.

№50 в сторону станции «Пермь-2» будет проходить по улицам Куйбышева, Луначарского, Комсомольскому проспекту и далее по маршруту следования. В обратном направлении автобусы будут следовать по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Куйбышева и далее по маршруту следования.

№51 в направлении станции «Пермь-2» - по улицам Героев Хасана, Белинского, Куйбышева, Луначарского, Комсомольскому проспекту с организацией заезда на Комсомольскую площадь и далее по маршруту следования. В обратном направлении - по Комсомольскому проспекту, улицам Пушкина, Куйбышева, Белинского, Героев Хасана и далее по маршруту следования.

№60 «ДДК им.Кирова – Комсомольская площадь» будет следовать до Октябрьской площади.

Трамвай №11 «Школа №107 – Пермская ярмарка» в прямом и обратном направлениях будет идти по улицам Пушкина, Борчанинова, Петропавловской, Куйбышева, Ленина и далее по маршруту следования.