В Перми председатель ТСЖ присвоила полмиллиона рублей, которые собственники платили за коммуналку

Собственники исправно платили за коммунальные услуги, а председатель ТСЖ присваивала их себе. Фото: архив "КП"

В Перми председатель ТСЖ «Писарева 25Б» попала под следствие. Прокуратура провела проверку ее деятельности и выявила злоупотребление полномочиями.

С января 2019 года по март 2021 года она допустила образование задолженности перед ПКГУП «Теплоэнерго» на сумму более 400 тысяч рублей. Также похитила деньги, поступившие в качестве оплаты собственниками дома за жилищно-коммунальные услуги.

- Материалы проверки были направлены в правоохранительные органы, которые по результатам их рассмотрения приняли решение о возбуждении в отношении председателя ТСЖ уголовного дела по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), - сообщает прокуратура Пермского края.