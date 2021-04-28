Несколько дней лебедь провел у женщины, которая и нашла его. Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

Жительница Пермского края спасла краснокнижного лебедя-кликуна. История эта произошла в селе Средняя-Усьва Горнозаводского района. На обочине дороги женщина увидела лебедя. Птица была в плохом состоянии, отказывалась от еды.

- Женщина позвонила в Минприроды Пермского края, на место выехали охотинспектор и ветеринар, - рассказали в пресс-службе Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края. - После осмотра лебедя-кликуна специалисты установили, что птица травмировалась об лед при посадке на воду. Лебедя напоили и оставили на передержке у нашедшей его женщины для восстановления сил.

Через несколько дней лебедь-кликун пришел в себя. Убедившись, что птица восстановилась охотинспектор совместно с егерями, забрали лебедя и выпустили его в естественную среду обитания на реке Усьва в трех километрах от поселка.