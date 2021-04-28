В Перми в этом году начнется ремонт Театра-Театра и строительство Художественной галереи

В Перми в этом году начнется строительство здания Художественной галереи. Фото: архив "КП"

В Перми 28 апреля прошла встреча губернатора Прикамья Дмитрия Махонина с журналистами ГТРК «Пермь», в ходе которой он ответил на актуальные вопросы. Были затронуты вопросы о проектах, которые будут реализовываться в этом году в сфере культуры.

- В этом году начнется ремонт Театра-Театра, будем ремонтировать фасад библиотеки им. Горького, начнем строительство Художественной галереи, подрядчик уже выбран. Проект этот очень дорогой, но мы заслуживаем его, потому что галерея – самый крупный запасник. Также начнется в этом году строительство музыкальной школы для одаренных детей.