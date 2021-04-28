В Перми полицейские ищут водителя, который сбил женщину и уехал

Полицейские просят откликнутся свидетелей ДТП. Фото: ГИБДД по городу Перми.

В Перми 25 апреля в 11.15 в районе дома № 4а по улице Висимская, произошло ДТП. Автомобиль 63-летнюю женщину и скрылся.

- По предварительной информации женщина, шла по территории обозначенной знаками «Жилая зона», - сообщает ГИБДД по городу Перми. - В результате ДТП пешеход получила травмы. По факту автоаварии проводится проверка.

Автоинспекторы просят откликнуться всех, кто стал свидетелем ДТП. Информацию можно сообщить в дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по г. Перми по телефонам: 246-79-00; 261-99-99; 102.