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Происшествия28 апреля 2021 9:22

«Уехала на такси и пропала». В Пермском крае дети разыскивают 44-летнюю маму

Светлана Десяткова не выходит на связь с 23 апреля
Анна Маркова
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В Чайковском пропала Светлана Десяткова.

В Чайковском пропала Светлана Десяткова.

В Чайковском пропала 44-летняя Светлана Десяткова. Ее разыскивают дети, 20-летняя дочь уже написала заявление в полицию, дома женщину ждет 13-летний сын.

- 23 апреля мама была на дне рождения у своих знакомых, - рассказывает дочь Светланы Ксения. – Они рассказали, что мама уехала на такси, но не домой. Водитель такси, который ее увез, 51 летний мужчина, тоже не выходит на связь. Знаем, что раньше он был судим. Очень переживаем за маму, раньше она никогда не пропадала. 26 апреля у нее был день рождения.

В день исчезновения она была черной куртке, джинсах и серых кроссовках.

Если у вас есть информация о местонахождении или вы где-то встретили Светлану, просьба позвонить по тел. 8-919-449-71-84 или в полицию 102.

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