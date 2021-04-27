Вероника Куликова: «Больше половины пермяков не имеют доступа к благоустроенным дворам»

Больше половины дворов не приведены в порядок.

В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в прошлом году на благоустройство дворовых территорий в Перми было направлено 288,9 миллиона рублей. Об этом во время «Часа депутата» на пленарном заседании Пермской городской думы сообщил заместитель главы Перми Виктор Агеев. По его словам, были отремонтированы 127 дворовых проездов, проведено освещение 17 дворов, оборудована 101 автомобильная парковка, благоустроены тротуары у 126 многоквартирных домов, а также выполнен ряд других работ.

- На сегодняшний день дворы благоустроены у 42,2 процентов жителей многоквартирных домов города, - рассказал Виктор Агеев.

- Это означает, что у нас больше половины пермяков не имеют доступа к благоустроенным дворам, - заметила в своем выступлении депутат Вероника Куликова, руководитель фракции «Справедливая Россия» в городской думе. – На следующий год запланировано благоустройство дворовых территорий у 102 домов, на что выделено 267 миллионов. То есть на один дом приходится примерно 2,6 миллиона рублей. При этом на архитектурную подсветку зданий на Комсомольском проспекте выделяется 781 миллион - сумма, на которую можно привести в порядок более 300 дворов. Никак иначе как показухой и украшательством архитектурную подсветку я назвать не могу. Сегодня показуха – фирменный стиль, а мы должны думать о том, чтобы наши жители радовались тому, какие у них благоустроенные комфортные дворы, в которые с радостью хочется возвращаться после работы.

Сейчас в городе уже ведется благоустройство дворов по бульвару Гагарина, улицах Моторостроителей, Краснова, Генерала Черняховского, Серебрянскому проезду, проспекту Парковый. Всего в 2021 году по нацпроекту «Жилье и городская среда» в Перми отремонтируют 60 дворов, объединяющих 102 дома. По мнению депутата, список адресов можно было бы значительно расширить.