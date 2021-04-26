Стало известно, как будут работать в майские праздники детские сады и школы Пермского края

Уроков не будет, а консультации пройдут Фото: Олег ЗОЛОТО

С 1 по 10 мая объявлены длинные выходные. Как быть в эти дни родителям - отправлять ли детей в садики и школы? Об этом рассказала министр образования Пермского края Раиса Кассина.

- Дошкольным учреждениям рекомендуем организовать работу в режиме дежурных групп, - сообщили министр. - Важно проанализировать потребность в таких группах для детей, родители которых будут работать. Если в детском саду нет необходимости воспитателям выходить на работу, то они могут отдыхать.

Школы все 10 дней работать не будут. Но с 4 по 7 мая должны пройти консультации по подготовке к экзаменам. Запланированные на эти дни ВПР и другие контрольные работы будут перенесены. Техникумы и колледжи также работать не будут.

- Но по мере необходимости педагоги техникумов также могут провести дополнительные консультации перед экзаменами, - отмтеила Раиса Кассина.