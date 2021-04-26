В Перми из-за грозы на автомобиль упало дерево

В Перми гроза повалила дерево на автомобиль. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Перми 25 апреля прошла первая в этом году грозы. Синоптики говорят, что явление это для апреля не частое. Сильный дождь с мелким градом сопровождался сильными порывами ветра. В районе дома по улице Советской армии, 17 на припаркованный автомобиль упало дерево.

Падая на машину, оно соскользнуло на землю, помяло крышу, поцарапало стекло, повредило зеркало. По словам очевидцев, во дворе дома находится много таких наклонившихся, готовых упасть деревьев, представляющих угрозу не только припаркованным автомобилям, но и людям, детям, на детской площадке, расположенной тут же.

К дому приехали сотрудники службы спасения. Они нашли владельцев припаркованных автомобилей, машины отогнали, деревья огородили сигнальной лентой.